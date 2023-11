Ordena y vencerás: pequeños cambios que aumentarán tu bienestar

Una casa ordenada no significa solamente que cada cosa esté en su lugar (aunque es un buen comienzo), sino también que te desprendas de lo que ya no necesitas: ropa, zapatos, juguetes… que ya no utilices pueden tener una segunda vida si los donas o reciclas. Así conseguirás más espacio en casa para aquello que verdaderamente te gusta. Y es que muchas veces el desorden viene dado por la acumulación de cosas, por eso hay que aprender a deshacernos de lo que ya no es útil. Pero, eso sí, lo que mantengas deberá estar bien organizado y almacenado en su sitio correspondiente, para que no acabes formando parte de ese 21 % de personas que se sienten frustradas por tener demasiadas cosas en casa sin un lugar designado, según revela el Informe sobre la vida en el hogar 2022 de IKEA.

Sin embargo, el grado de influencia que ejerce el orden en cada persona no es el mismo. Por eso conviene llegar a algún tipo de entendimiento. “El orden influye de manera diferente en las personas. Mientras que para algunas es como si no pudieran ordenarse internamente si las cosas a su alrededor están fuera de lugar, a otras el caos no les afecta tanto”, sostiene Patricia Maguet, psicóloga de parejas asociada al Consejo General de la Psicología. “El problema es cuando dos miembros de una misma pareja tienen diferentes criterios en cuanto al grado de orden y limpieza que necesitan para sentirse a gusto. Si las diferencias son pequeñas, se pueden solventar con sencillos acuerdos, pactando quién se ocupará de cada cosa”, añade la psicóloga.

Si ordenas tu casa, estarás ordenando también tu mente. Es una de las principales conclusiones del estudio Hogares con Psicología, realizado por el Consejo General de Psicología, la Psicofundación e IKEA, que señala que una mayor organización en el hogar está vinculada con un aumento en el bienestar y la felicidad, pero también con una disminución de la sensación de soledad. Para ello, es suficiente con recoger a diario la cocina, ordenar y hacer las camas. La limpieza general puede realizarse durante el fin de semana, cuando disponemos de más tiempo y menos obligaciones, y además estamos en casa para disfrutar del resultado.

21 % de las personas siente frustración por tener cosas en casa sin un lugar específico

También es importante tener en cuenta que los cambios en la familia pueden alterar (temporalmente) el orden y la organización de la vivienda. Y no pasa nada. «La llegada de los hijos se relaciona inevitablemente con un aumento de la cantidad de cosas, accesorios, juguetes, etc, y también se suele relacionar con un mayor desorden. En estos casos es imprescindible aceptar el cambio con flexibilidad y a la vez ir enseñando a los hijos los hábitos de orden que son necesarios», explica Patricia Maguet. Al fin y al cabo un hogar organizado y cuidado es una señal de amor hacia las personas que viven con nosotros, a las que tanto queremos. Un pequeño esfuerzo a cambio de aumentar la calidad de vida de nuestra familia que, sin duda, vale la pena.