Me siento bien 02

He aquí el dilema matemático: no puedes tener 20 sillas en el comedor si normalmente sois cuatro, pero tampoco puedes tener solo cuatro sillas y pedirles a tus invitados que estén de pie cuando vengan. El remedio es bien fácil: hacerte con una buena colección de sillas plegables. No ocupan espacio y te pueden sacar de un apuro. Si las colocas en un gancho colgado en la pared ni te enterarás de que están mientras no las uses. Otra idea para sentar a tus invitados es disponer de soluciones bajas informales y cojines grandes y cómodos alrededor del sofá.