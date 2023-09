“Por si acaso” es una expresión que suele pesar más de lo que parece. Una raqueta de tenis que guardamos “por si acaso” volvemos a retomar el deporte. Una estantería de CDs que no quitamos “por si acaso” le encontramos otra utilidad. Unos cojines que ya no pegan con el sofá, pero guardamos en un armario “por si acaso” les damos uso en el futuro. Tirar cosas que aún se pueden usar va contra nuestro propósito de tener una vida más sostenible. Los principios de la economía circular son muy claros: tirar siempre debe ser el último recurso. ¿Por qué no buscar alternativas que encajen en ella y nos ayuden a ahorrar? Sí, podemos sentirnos más liberados en casa y darles un propósito a los objetos que nos aportan más felicidad. Sin derrochar recursos naturales ni salirnos del presupuesto.